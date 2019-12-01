Бодхиарома. Магазин индийских товаров и сувениров

Оригинальный и неповторимый подарок от близких тебе людей — это всегда приятно и остаётся на долгую память. Сейчас мало чем можно удивить, но у нас в магазине всегда найдётся тот самый подарок или сувенир, который не оставит равнодушным ни одного ценителя прекрасного.

Предлагаем Вам большой выбор экзотических сувениров и подарков, большая часть которых сделана вручную мастерами из Индии, Китая и Непала с использованием только природных материалов.

Сочетание натурального дерева и камня — это всегда эксклюзивные работы. Дух красоты и гармонии очаровательной Индии, китайской мудрости и запах Тибетских Гималаев — навсегда останется в вашем сердце и памяти.

Многие товары, представленные в нашем магазине отлично вписываются в любой интерьер. Здесь можно найти настоящие подарки и сувениры, которые созданы именно для Вас и вашей оригинальности.

Благовония из Индии и Тибета наполнят ваше помещение неповторимым ароматом, а ароматическое масло и смолы смогут поднять вам настроение. Красивые каменные резные статуэтки из Агры всегда придадут вашему интерьеру неповторимости. Раджастанский текстиль и джайпурские покрывала — такого вы точно не найдёте нигде.

Красивые китайские веера и фонарики, а также ветряные колокольчики из бамбука и металла непременно помогут облагородить комнату по Фен — Шуй.

Широкий ассортимент самых красивых шкатулок — это у нас. Шкатулки из красного дерева, резные — это несомненно красота и оригинальность. Мебель из красного дерева — это не только предмет интерьера, но и показатель вашего благосостояния. Те, кто интересуется миром непознанного и запредельного смогут оценить большой и разнообразный ассортимент.

Амулеты и талисманы, гадальные карты Таро, а также руны из натурального камня и ценных пород дерева всегда найдут своего покупателя.

Хотелось бы отметить, что ароматерапия — всегда поможет вам прийти в тонус и поднять настроение. А также настроится на правильный лад. Именно поэтому вам необходимо обратить внимание на широкий ассортимент этой продукции. Настоящие ароматические масла из Индии, ароматические палочки и ароматические свечи помогут создать вам непринуждённую и интимную обстановку. При этом вам необходимо учесть, что мы можем предложить вам оригинальные интерьерные светильники и ароматические лампы из натурального камня и глины, а также керамические аромалампы.

Мы всегда рады помочь в выборе любого товара и проконсультировать по любому вопросу. Мы уверены, что каждый, кто зайдёт к нам на аромат и огонёк — навсегда останется постоянным покупателем и истинным ценителем непревзойдённых подарков и сувениров.

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